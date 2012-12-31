Мексиканские археологи нашли древние наконечники

Как передает Lenta.ru со ссылкой на издание artdaily.org, находка была сделана в штате Синалоа, в 50 километрах от города Мазалтан. Этот регион, известен своими петроглифами - высеченными на камнях изображениями. Раскопки проводились в период с 2010 по 2012 год.

Находки относятся к так называемому среднему периоду архаики. Это время ознаменовалось бурным переселением народов на территории современной Мексики, приведшим к образованию множества новых поселений.

По словам ученых, новые результаты, возможно, помогут им в поиске поселений древних людей, оставивших петроглифы. Сейчас единственными артефактами для изучения быта древних являются наконечники копий и стрел. Это, среди прочего, связано с тем, что в архаичный период люди жили в хижинах, от которых не осталось следов.

Помимо древних наконечников ученым удалось найти несколько захоронений, относящихся, по предварительным данным, к временному периоду с VIII по XIII века. В захоронениях найдено множество предметов быта, в том числе хорошо сохранившаяся посуда.