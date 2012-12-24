В Индии призвали к порядку демонстрантов, требовавших казни для насильников

07:45, 24 декабря 2012
Мир
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После протестов в Нью-Дели премьер-министр Индии Манмохан Сингх призвал к спокойствию демонстрантов, требовавших смертной казни для мужчин, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки.

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх призвал к порядку / Фото: Радио ООН

Сингх пообещал сделать все возможное для усиления безопасности на улицах индийских городов, сообщает BBC Russian.

"Мы приложим все возможные усилия, чтобы обеспечить защиту и безопасность для всех женщин нашей страны. Я призываю всех небезразличных граждан поддерживать мир и спокойствие", - заявил индийский премьер.

На минувших выходных в Нью-Дели вновь прошли столкновения между полицией и демонстрантами. Поводом к беспорядкам стало изнасилование 23-летней девушки в городском автобусе, вызвавшее в Индии значительный общественный резонанс.

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