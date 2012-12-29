На западе Африки затонул пароход: минимум 22 погибших
09:02, 29 декабря 2012Мир
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У берегов Гвинеи-Биссау затонул пароход, 22 человека погибли, еще 69 пропали без вести.
Не менее 22 человек погибли, еще 69 пропали без вести при крушении перегруженного парохода у берегов Гвинеи-Биссау на западе Африки.
Только шесть человек из 97 находившихся на борту были спасены, сообщает ИТАР-ТАСС. Причиной трагедии стала перегрузка судна и сильные волны. Судно шло в порт Биссау с остова Болома в Атлантическом океане.
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