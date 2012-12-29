На западе Африки затонул пароход: минимум 22 погибших

Не менее 22 человек погибли, еще 69 пропали без вести при крушении перегруженного парохода у берегов Гвинеи-Биссау на западе Африки.

Только шесть человек из 97 находившихся на борту были спасены, сообщает ИТАР-ТАСС. Причиной трагедии стала перегрузка судна и сильные волны. Судно шло в порт Биссау с остова Болома в Атлантическом океане.