Сегодня россияне работают последний раз

После внесения поправок в трудовое законодательство РФ каникулы в связи с Новым годом закреплены с 1 по 8 января, включая 7 января - Рождество Христово.

"Учитывая, что ранее правительством РФ выходной день с субботы 29 декабря был перенесен на понедельник 31 декабря, то отдых продлится десять дней - с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года", - сообщили РИА Новости в Федеральной службе по труду и занятости.