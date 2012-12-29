Сегодня россияне работают последний раз
00:31, 29 декабря 2012Мир
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Россияне выйдут на работу в субботу перед предстоящими новогодними каникулами; для многих из них последний рабочий день в 2012 году будет сокращенным.
После внесения поправок в трудовое законодательство РФ каникулы в связи с Новым годом закреплены с 1 по 8 января, включая 7 января - Рождество Христово.
"Учитывая, что ранее правительством РФ выходной день с субботы 29 декабря был перенесен на понедельник 31 декабря, то отдых продлится десять дней - с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года", - сообщили РИА Новости в Федеральной службе по труду и занятости.
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