Парламент Грузии может вернуться в Тбилиси

Согласно поправкам в конституцию, принятым в июле 2011 года по инициативе президента страны Михаила Саакашвили, после выборов 2012 года парламент начал работать в Кутаиси. В этом городе в сжатые сроки было построено новое здание законодательного органа.

"Мы предполагаем, что весенняя сессия будет открыта в Кутаиси, однако с конца весны, скорее всего, парламент примет решение вернуться в Тбилиси", - сказал Д.Усупашвили на пресс-конференции, добавив, что проект изменений в конституцию позволит парламенту вернуться в старое здание в Тбилиси.

Вопрос о здании парламента в Тбилиси приобрел особую актуальность после парламентских выборов 1 октября, на которых победила коалиция "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, передают РИА «Новости». Вскоре после выборов в "Грузинской мечте" началось рассмотрение вопроса о возможном возвращении парламента в Тбилиси, причем, в старое здание.