Россия решила попрощаться с таксофонами

Об этом пишет 27 декабря Forbes со ссылкой на главу ведомства Николая Никифорова. По данным «Известий», государство также откажется от пунктов коллективного доступа в Интернет, расположенных в отделениях "Почты России", сообщает Lenta.ru.

Отказ от таксофонов в министерстве объяснили чрезмерными затратами. По словам Никифорова, «каждый позвонивший, каждый воспользовавшийся автоматом обходится бюджету в 35 тысяч рублей. Проще на эти деньги ему iPhone подарить».

Закрытие доступа в Интернет в почтовых отделениях в Минсвязи также объяснили высокими тарифами и низкой популярностью услуги среди населения.

Требование обеспечить каждый населенный пункт таксофоном с бесплатным доступом к службам экстренного вызова включено в действующий с 2003 года закон «О связи». При этом дорога до таксофона без транспортного средства не должна занимать более часа. Кроме того, в поселениях от пятисот человек должен быть по крайней мере один пункт доступа к сети Интернет.

Установку и обслуживание таксофонов операторы, выигравшие конкурс, осуществляли за счет фонда, наполняемого с помощью дополнительного налога со всех операторов услуг связи (1,2 процента от выручки).