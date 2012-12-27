Буша-старшего перевели в реанимацию

Как рассказал 26 декабря официальный представитель 88-летнего Буша, бывший президент находится в реанимации с воскресенья, 23 декабря. Каких-либо подробностей о причинах перевода Буша в отделение интенсивной терапии он не привел. Об этом сообщает Lenta.ru по информации Associated Press.

Ранее в среду на официальном уровне сообщалось о том, что самочувствие Буша ухудшилось, и врачи запретили ему употреблять твердую пищу.

Джордж Буш-старший был госпитализирован 23 ноября для прохождения лечения от бронхита. Первоначально предполагалось, что бывший президент США пробудет в больнице всего несколько дней.

Республиканец Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год.