The Telegraph: Россия может пойти на дальнейшие беспределы
10:59, 26 октября 2007Мир
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ЕС советуют задаться вопросом
Если Европа будет продолжать политику умиротворения российских амбиций и интересов, то это может привести к еще более возмутительным поступкам со стороны России. Как пишет газета The Telegraph, Европейский Союз должен уже сегодня задаться вопросом, нужны ли ему такие друзья, как Россия, пока русские не пошли на еще более грубые нарушения.
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