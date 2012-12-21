В Казахстане суд ликвидировал оппозиционную газету

Соответствующее решение принял Бостандыкский районный суд Алма-Аты по ходатайству прокуратуры, обвинившей газету в экстремизме и разжигании социальной розни, сообщает Лента-ру со ссылкой на "Новости-Казахстан".

Решение суда вступит в силу через две недели. Представители газеты намерены его обжаловать.

Ранее суд приостановил выпуск газеты "Взгляд" (решение касалось как печатного издания, так и дублирующих его Интернет-ресурсов). В редакции тогда заявили, что считают происходящее "политически мотивированным актом, направленным на уничтожение издания из-за его независимой позиции по отношению к политическому режиму Нурсултану Назарбаева".

В сложившейся ситуации редакция выпустила альтернативные издания "Не Взгляд" и "Взбрык". Они были напечатаны небольшими тиражами (в 99 экземпляров - что не требовало получения лицензии). В электронном виде они были доступны в Facebook.

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Закрытия ряда оппозиционных СМИ - по обвинению в экстремизме и разжигании социальной розни - прокуратура потребовала в конце ноября. Соответствующие иски она направила в судебные органы Алма-Аты. В них были упомянуты газета "Взгляд", газета "Республика" и ассоциируемые с нею печатные и интернет-издания, а также телеканал "К+" и видеопортал Stan.tv. Запретить также предлагалось оппозиционную партию "Алга!" ("Вперед!") и альянс "Халык майданы" ("Народный фронт"), в который помимо партии "Алга!" входит также оппозиционная коммунистическая партия.

Объясняя свои требования, прокуратура ссылалась на недавнее судебное решение, принятое в отношении лидера партии "Алга!" Владимира Козлова. Последний был приговорен к семи годам тюрьмы в связи с прошлогодними беспорядками в Жанаозене (власти возложили часть вины за эти события на оппозицию, заявив, что она провоцировала беспорядки). По мнению прокуратуры, решение суда зафиксировало, что деятельность партии Козлова носит экстремистский характер, а упомянутые СМИ разжигают социальную рознь.

По этим искам суды Алма-Аты приняли решения о временном запрете на деятельность "Республики" и "Взгляда" (теперь суд постановил, что это издание вообще должно быть ликвидировано), а также партии "Алга!". Другие требования прокуратуры также были удовлетворены: в Казахстане было запрещено распространение продукции канала "К+", аналогичное решение было принято по порталу Stan.tv.

В оппозиции, передает Лента.ру, действия властей расценили как начало масштабной кампании по "зачистке оппозиционного поля".