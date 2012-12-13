В Казахстане запретили оппозиционный телеканал

Как передает радио «Свобода», суд постановил также запретить деятельность двух веб-сайтов и нескольких печатных изданий, связанных с каналом, определив, что они распространяют информацию, которая «противоречит законодательству Республики Казахстан».

Студия K-Plus основана за пределами Республики Казахстан, и ожидается, что вещание канала будет продолжаться. Веб-сайты и газеты, вероятно, остановят свою работу в Казахстане.

Отмечается, что за последний месяц власть приостановила деятельность нескольких оппозиционных газет и веб-сайтов после того, как прокуратура предложила определить две оппозиционные группы и десятки оппозиционных СМИ как экстремистские.