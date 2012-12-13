В Казахстане запретили оппозиционный телеканал
01:33, 13 декабря 2012Мир
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Суд в Алматы запретил оппозиционный канал телевидения K-Plus.
Как передает радио «Свобода», суд постановил также запретить деятельность двух веб-сайтов и нескольких печатных изданий, связанных с каналом, определив, что они распространяют информацию, которая «противоречит законодательству Республики Казахстан».
Студия K-Plus основана за пределами Республики Казахстан, и ожидается, что вещание канала будет продолжаться. Веб-сайты и газеты, вероятно, остановят свою работу в Казахстане.
Отмечается, что за последний месяц власть приостановила деятельность нескольких оппозиционных газет и веб-сайтов после того, как прокуратура предложила определить две оппозиционные группы и десятки оппозиционных СМИ как экстремистские.
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