Турция подтвердила, что бомбила базы курдских боевиков в Ираке

Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака.

Как сообщает радио «Свобода», вице-премьер турецкого правительства Джемиль ЧИЧЕК подтвердил информацию об авиаударах, нанесенных Турцией по базам курдских боевиков в Ираке. По его словам, это акция возмездия за гибель от рук повстанцев по меньшей мере 12 турецких военнослужащих.

Премьер-министр Ирака Нури аль-МАЛИКИ заявил, что иракские власти примут срочные меры по предотвращению вылазок отрядов Курдской рабочей партии на турецкую территорию

Ранее парламент Турции дал военным санкцию на проведение операции в Ираке.