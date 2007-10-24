Турция подтвердила, что бомбила базы курдских боевиков в Ираке
14:03, 24 октября 2007Мир
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Это - "акция возмездия"
Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака.
Как сообщает радио «Свобода», вице-премьер турецкого правительства Джемиль ЧИЧЕК подтвердил информацию об авиаударах, нанесенных Турцией по базам курдских боевиков в Ираке. По его словам, это акция возмездия за гибель от рук повстанцев по меньшей мере 12 турецких военнослужащих.
Премьер-министр Ирака Нури аль-МАЛИКИ заявил, что иракские власти примут срочные меры по предотвращению вылазок отрядов Курдской рабочей партии на турецкую территорию
Ранее парламент Турции дал военным санкцию на проведение операции в Ираке.
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