Кандидат в президенты США пообещал пристрелить Осаму бин Ладена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн на встрече с работникам оружейного завода в штате Нью-Гэмпшир пообещал пристрелить Осаму бин Ладена, сообщает в среду Associated Press.

"Я последую за Осамой бин Ладеном к воротам преисподней и пристрелю его одним из ваших изделий", - заявил Маккейн, вызвав смех аудитории. Впоследствии он объяснил прессе, что пошутил и "не собирается стрелять в него сам", а просто хотел "особо подчеркнуть", что международного террориста следует предать в руки правосудия.

Выступая во вторник в Конгрессе, Маккейн заявил, что у него больше опыта в области национальной безопасности, чем у его соперников-республиканцев Рудольфа Джулиани и Митта Ромни, поскольку он занимается этим вопросом с 1980 года.

По поводу этого высказывания сенатору также пришлось давать объяснения. "Я не хочу сказать, что кто-то должен быть дисквалифицирован, я хочу сказать, что я более квалифицирован", - пошутил он.

По результатам исследования общественного мнения, проведенного в этом месяце, среди кандидатов-республиканцев в Нью-Гэмпшире лидирует Митт Ромни, губернатор Массачусетса. Маккейна и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани поддерживает примерно равное число избирателей.

Нью-Гэмпшир играет особую роль в президентских избирательных кампаниях, так как именно в этом штате проводятся первые праймериз, задающие тон выборам.

Лента.ру