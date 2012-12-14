Журнал Time выбрал человека года

В результате открытого голосования в интернете Ким Чен Ын получил 5,6 миллиона голосов, опередив более чем в два раза самых популярных номинантов на "титул", присуждаемый с 1927 года.

"Неплохой результат для человека, который официально не появлялся на публике начиная с 2010 года", - отметило издание.

В числе номинантов фигурировали, в частности, американский лидер Барак Обама, египетский президент Мухаммед Мурси, набравший рекордное число голосов "против", и его сирийский коллега Башар Асад (также с выраженным негативным рейтингом), госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также выдающийся пловец-олимпиец Майкл Фелпс.

В пользу номинанток от России - панк-группы Pussy Riot - было отдано около 57 тысяч голосов (13,18%).

В списке номинантов фигурируют не только реальные персоны, замечает РИА Новости, но также марсоход Curiosity, отправленный в этом году на Марс в рамках проекта НАСА, и анонимный собирательный образ нелегального иммигранта, роль которого в жизни США и читатели, и редколлегия признают весьма заметной.