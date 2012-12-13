В Киргизии решили штрафовать за незнание госязыка

Соответствующий законопроект, как передает K-News, депутаты приняли в первом чтении.

Законопроект представляет собой поправки в действующий закон "О государственном языке Кыргызской Республики" и кодексу об административных правонарушениях.

Документ, в частности, расширяет круг чиновников, обязанных знать государственный (киргизский) язык. По действующему законодательству, это президент, премьер-министр, спикер парламента, а также главы Верховного суда и Конституционной палаты. В новой редакции этот список существенно дополнен: туда добавлены члены правительства и их заместители, статс-секретари, губернаторы, мэры городов, а также акимы (главы местных администраций) и их заместители.

Законопроект предусматривает также проведение экзаменов на знание киргизского языка для лиц, желающих поступить на государственную службу.

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За несоблюдение или ненадлежащее исполнение закона "О государственном языке" (например, незнание языка теми чиновниками, которые обязаны его знать) предлагается ввести штрафы.

Для должностных лиц (руководителей организаций) штраф, в частности, составит от 50 до 100 "расчетных показателей" (от пяти тысяч до 10 тысяч сомов - это примерно 100-200 долларов). В случае повторного нарушения размер штрафа для должностных лиц составит до 500 "расчетных показателей".

Согласно статье 10 конституции Киргизии, статус государственного имеет киргизский язык, замечает Лента.ру. В то же время в конституции зафиксировано, что русский язык в республике употребляется в качестве официального.