В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира-2012

По решению Норвежского нобелевского комитета, награда присуждена, в частности, «за 60-летний вклад союза и его предшественников в продвижение мира и примирения, демократии и прав человека в Европе». Европейский союз стал 21-й по счету международной организацией, которой присуждена премия мира. Награда вручается с 1901 года, напоминает РИА Новости.

Лауреата за 2012 год Норвежский нобелевский комитет представил в начале октября. Как стало известно в ноябре, призовая сумма, которую получит ЕС, будет передана для работы по оказанию помощи детям, пострадавшим от войны и конфликтов в мире. Какой именно проект получит эту финансовую помощь, станет известно 18 декабря, сообщают норвежские СМИ.

В зале городской ратуши среди приглашенных и участников церемонии находится король Норвегии Харальд V, его супруга королева Соня, члены норвежского правительства и парламента, международные гости, представители Евросоюза, а также около двух десятков глав правительств и государств европейских стран.

В Норвегии в связи с церемонией, по сообщениям скандинавских СМИ, приняты повышенные меры безопасности. Над Осло, в частности, запрещены полеты и приблизительно за неделю до церемонии паспортный контроль для въезжающих в страну был более тщательным.

После церемонии награждения в гостинице Grand Hotell состоится Нобелевский банкет, на который по традиции приглашается около 250 гостей.

Нобелевские премии всегда вручаются 10 декабря - в день кончины их основателя, шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля. В Осло, по пожеланию Нобеля, вручается одна из пяти завещанных им наград - премия мира.

Призовая сумма Нобелевских премий 2012 года впервые с 1948 года была сокращена с 10 миллионов шведских крон до 8 миллионов. Как пояснил в интервью Радио Швеции директор Нобелевского фонда Ларс Хеикенстен, связано это не с кризисом, а со стремлением создать наиболее стабильное экономическое будущее для средств фонда. Сокращены в этом году на 20% и расходы на нобелевские торжества.