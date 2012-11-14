ЕС отдаст Нобелевскую премию детям, пострадавшим от войны
20:34, 14 ноября 2012Мир
1080 0
Европейский союз передаст Нобелевскую премию мира в размере примерно 930 тысяч евро (1,2 миллиона долларов США) на нужды детей, пострадавших от военных конфликтов.
Баррозу говорит, что дети более всего страдают от войны
Об этом 14 ноября заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, сообщает Лента.ру со ссылкой AFP.
"Нобелевская премия мира отстаивает примирение во всем мире, - подчеркнул Баррозу. - Премиальные деньги должны быть использованы на благо детей, которые являются не только главной надеждой на будущее, но и всегда становились главными жертвами конфликтов".
В октябре Нобелевский комитет присудил премию мира Европейском союзу за благотворное влияние европейской интеграции на европейский континент, где после многочисленных войн установился продолжительный мир.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter