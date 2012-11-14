ЕС отдаст Нобелевскую премию детям, пострадавшим от войны

Об этом 14 ноября заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, сообщает Лента.ру со ссылкой AFP.

"Нобелевская премия мира отстаивает примирение во всем мире, - подчеркнул Баррозу. - Премиальные деньги должны быть использованы на благо детей, которые являются не только главной надеждой на будущее, но и всегда становились главными жертвами конфликтов".

В октябре Нобелевский комитет присудил премию мира Европейском союзу за благотворное влияние европейской интеграции на европейский континент, где после многочисленных войн установился продолжительный мир.