В Соборе Парижской Богоматери интронизовали греко-католического экзарха

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского Католического Университета (г. Львов), Божественную Литургию возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук).

Как говорится в сообщении, в церемонии интронизации приняли участие Архиепископ Парижа Кардинал Андре Вент-труа и Кардинал Кристоф Шенборн. Торжественную Литургию совместно отслужили епископы и десятки священников УГКЦ из разных стран мира, представители Католической и Православных церквей. Богослужение сопровождал хор Львовской духовной семинарии Cвятого Духа и Украинского католического университета «Стретение».

Торжества начались шествием от главной церкви греко-католиков в Париже – катедры святого Владимира, к собору Нотр-дам. В Париж на интронизацию епископа Бориса (Гудзяка) съехались паломники из Украины и всего мира. Собор Парижской Богоматери, который может вместить три тысячи человек, был заполнен до отказа.

Справка УНИАН. Апостольский экзархат для украинцев во Франции — экзархат Украинской Греко-католической Церкви с центром в Париже был основан 22 июля 1960 г. Охватывает всех верных УГКЦ, проживающих на территории Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии. Территория экзархата разделена на 18 приходов. По состоянию на 2010 г. экзархат насчитывал 20 тыс. верующих.