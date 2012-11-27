Бунт в российской колонии закончился, против руководства возбудили дело

Об этом сообщает РИА "Новости".

В субботу областное ГУФСИН сообщило, что около 250 заключенных колонии №6 начали акцию протеста и потребовали ослабить режим, в частности, освободить нескольких человек из штрафного изолятора. Около колонии собрались родственники заключенных. Бойцы ОМОНа силой разгоняли собравшихся. Сейчас ситуация в колонии нормализовалась, заключенные в колонии начали принимать пищу и добровольно вышли на построение.

"Следственной группой, работающей в исправительном учреждении, принято 41 заявление заключенных, во многих из которых имеется информация о вымогательстве у заключенных сотрудниками исправительного учреждения в период с 2008 года по ноябрь 2012 года денежных средств в сумме от 5 тысяч до 90 тысяч рублей путем создания неблагоприятных условий отбывания наказания и угроз применения физического насилия", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", а также пять уголовных дел в связи с получением травм сотрудниками ОМОНа.