СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
19:36, 21 ноября 2012Мир
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Израиль и ХАМАС пришли к договоренностям о прекращении огня.
Хиллари Клинтон должна сообщить о достигнутых договоренностях
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источники Reuters среди палестинских чиновников, близких к переговорам.
Израильские источники подтвердили информацию о перемирии. Знакомые с ходом переговоров источники с египетской стороны также признали наличие договоренности между Израилем и ХАМАС.
По данным израильского Второго канала, о прекращении огня официально будет объявлено в Каире позже в среду. С соответствующим заявлением должна будет выступить госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Как уточнили источники с израильской стороны, несмотря на перемирие, блокада Газы снята не будет.
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