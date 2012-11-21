СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источники Reuters среди палестинских чиновников, близких к переговорам.

Израильские источники подтвердили информацию о перемирии. Знакомые с ходом переговоров источники с египетской стороны также признали наличие договоренности между Израилем и ХАМАС.

По данным израильского Второго канала, о прекращении огня официально будет объявлено в Каире позже в среду. С соответствующим заявлением должна будет выступить госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Как уточнили источники с израильской стороны, несмотря на перемирие, блокада Газы снята не будет.