ХАМАС взял на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве: 21 потерпевший

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Тель-Авиве, произошедший 21 ноября.

По сообщениям иностранных корреспондентов, работающих в секторе Газа, ХАМАС использовал для этого местные СМИ и громкоговорители, установленные на минаретах мечетей, передает Лента.ру.

Количество пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве увеличилось до 21 человека, сообщает NEWSru cо ссылкой на Haaretz.

Бомба сработала на улице Шауль а-Мелех в центральной части города, недалеко от главной военной базы "Кирия". Взорвался пассажирский автобус, следовавший по маршруту номер 142, передает Ynet. Большинство пострадавших получили легкие ранения, у троих - состояние средней тяжести, еще двое получили тяжелые ранения. Люди были доставлены в расположенную поблизости больницу "Ихилов".

Согласно имеющимся сведениям, в автобус было подложено взрывное устройство, передает NEWSru Israel. Сотрудники полиции получили информацию от свидетелей о подозрительном человеке, который зашел в автобус, оставил какой-то предмет и убежал.

Вскоре после взрыва полиция задержала подозреваемого в теракте, соответствовавшего описанию очевидцев. Однако, как передает радиостанция "Голос Израиля", после проверки выяснилось, что он к преступлению не причастен.