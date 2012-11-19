Германия предложит Греции выкупить долги за четверть стоимости

Об этом сегодня сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. Инициатива ФРГ может быть озвучена уже 20 ноября на встрече министров финансов еврозоны. В том случае, если Афины примут предложение Берлина, им удастся уменьшить размер своей задолженности более чем на 11% ВВП. По оценкам экспертов, в 2013 г. уровень греческого долга достигнет отметки 190% ВВП.

В предыдущий раз, напоминает РосБизнесКонсалтинг, частные инвесторы соглашались на частичное списание греческих долгов в марте т.г. Однако частным лицам и компаниям по-прежнему принадлежит до 60 млрд евро греческих долговых обязательств, что составляет до 30% ВВП страны. Остальные средства Афины должны вернуть "официальным кредиторам", среди которых государства ЕС, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк.

Экономисты предполагают, что для выкупа у частных инвесторов до половины долга за 25% его реальной стоимости может обойтись Греции в 7,5 млрд евро. Buy-back может быть предпринят одновременно с помощью как прибылей ЕЦБ от операций с греческими долговыми обязательствами, так и за счет казны Греции.

На встрече министров финансов 20 ноября будет обсуждаться ряд мер на смягчение условий предоставления Греции международной финансовой помощи, в том числе понижение процентной ставки и продление сроков погашения долговых обязательств.