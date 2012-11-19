ЕС требует немедленно прекратить огонь в Секторе Газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заключениях, принятых сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“Европейский Союз выражает большую обеспокоенность ситуацией в Секторе Газа и Израиле и выражает глубокое сожаление по поводу гибели гражданских лиц с обеих сторон”, - говорится в документе.

“Все нападения должны прекратиться немедленно, поскольку они вызывают неоправданные страдания невинных граждан”, - отметили министры.

В документе выражается поддержка усилий Египта и других посредников для прекращения огня.

“Европейский Союз жестко осуждает ракетные нападения на Израиль из Сектора Газа, которые ХАМАС и другие вооруженные группы должны немедленно прекратить... Израиль имеет право защищать свое население от такого рода нападений. Делая это, он должен действовать пропорционально и обеспечивать защиту гражданских в любое время”, - говорится в заключениях.

В документе также выражается убеждение в необходимости поиска разрешения конфликта обеими сторонами для обеспечения мира и безопасности в регионе.