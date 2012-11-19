ООН призывает Израиль и ХАМАС к перемирию

«Я настоятельно призываю Израиль и Палестину содействовать всем усилиям Египта для немедленного прекращения огня», - отмечается в заявлении генсека, распространенном пресс-службой всемирной организации, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Пан Ги Муна, любая дальнейшая эскалация напряженности неизбежно приведет к увеличению страданий мирного населения.

Генсек ООН подтвердил, что в ближайшее время посетит регион, чтобы встретиться с израильскими и палестинскими лидерами и «лично призвать их прекратить насилие».

За минувшие сутки в ходе израильских бомбардировок погибли 29 палестинцев, в том числе семья из одиннадцати человек. Это самые масштабные жертвы за пять дней с начала израильской операции возмездия. В Израиле в результате обстрелов с палестинских территорий был убит один и ранены около десяти человек.