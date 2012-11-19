Российская оппозиция готовит очередной «Марш миллионов»

Об этом УНИАН сообщил координатор российского оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Марш миллионов» пройдет 8 декабря в центре Москвы. Его формат уточняется. Марш будет приурочен к годовщине начала массовых митингов «За честные выборы». Всех честных граждан России в этот день мы ждем в Москве», - сказал С.Удальцов.

По его словам, за прошедший год были успехи и поражения в борьбе за демократическую Россию.

«Но в целом пока можно констатировать только один факт – наши требования не выполнены, а жулики и воры по-прежнему остаются у власти. Кроме того, почувствовав наши сомнения после сентябрьского Марша, наши противники явно осмелели», - считает он.

По словам С.Удальцова, в октябре начались «не просто репрессии, начался террор в отношении инакомыслящих».

«Это уже не просто аресты и обыски - это пытки, похищения и заключение под стражу на основании сфабрикованных доказательств», - заявил он.

«Л.Развозжаева бандитским образом похитили в Киеве возле миссии ООН, где он попросил политического убежища, тайно вывезли в Москву, арестовали и принудили написать «явку с повинной». Константина Лебедева суд арестовал по ходатайству следствия, которое обвиняет Константина в приготовлении к массовым беспорядкам. При этом единственным доказательством, предъявленным следователями суду, была видеозапись, полученная телеканалом НТВ от «неизвестного грузина». Все это является грубой фальсификацией и нарушением закона», - подчеркнул С.Удальцов.

При этом он напомнил, что 13 человек «брошены за решетку» по обвинению в беспорядках в ходе митинга 6 мая.

Он убежден, что только массовость народных выступлений позволит добиться освобождения политузников.

«Или мы завершим год на победной ноте, соберемся 8 декабря в Москве и массово выйдем на «Марш миллионов» с требованием немедленно прекратить репрессии и освободить политзаключенных, или же распишемся в собственном бессилии, забудем о свободных выборах, о реальных реформах в стране и бросим наших товарищей на произвол судьбы», - сказал С.Удальцов.

Он обещает, что 8 декабря должна состояться самая массовая акция протеста гражданских сил за последнее время. «Марш миллионов», кроме Москвы, пройдет еще в 50-60 городах России.

Как сообщал УНИАН, несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ 4 декабря создали движение «За честные выборы», которое координировало деятельность оппозиционеров по организации протестных акций.

Позже оппозиция начала проводить оппозиционные антипутинские «Марши миллионов». Подобные акции в Москве проводились 6 мая, 12 июня и 15 сентября.

6 мая, накануне инаугурации Президента РФ В.Путина, акция закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.

Активист «Левого фронта» Леонид Развозжаев вместе с координатором «Левого фронта» С.Удальцовым и Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье «подготовка к организации массовых беспорядков», которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме «Анатомия протеста-2». Авторы фильма, вышедшего на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видеосъемку, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Как утверждают авторы фильма, последний имеет опыт подготовки «цветных революций» в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.