Буш понятия не имеет о планах Путина

Президент США Джордж Буш сообщил, что не располагает информацией о планах президента России Владимира Путина на будущее. В 2008 году заканчивается второй президентский срок Путина, сообщает РИА "Новости".

"Понятия не имею, что он будет делать", - сообщил Буш, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Буш добавил, что во время встречи в Австралии пытался спросить у президент России о его преемнике и его собственных планах, но не получил никакого ответа.

По словам Буша, сам он намерен "плотно работать" до самого конца своего президентского срока. "А затем вы найдете меня в Кроуфорде". В Кроуфорде (штат Техас) находится ранчо Бушей.