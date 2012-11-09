Брейвик жалуется на садистские условия в тюрьме: холодный кофе и плохой вид из окна

Отрывки из его 27-страничного письма, адресованного норвежским службам исполнения наказания, опубликовало 9 ноября издание Verdens Gang, пишет Lenta.ru.

В частности, Брейвика не устраивает цензура: с 8 августа он пропускал письма только от христиан и людей, которые его не любят, жалуется заключенный. Не нравится Брейвику и резиновая ручка, так как она натирает при долгом использовании и может спровоцировать артрит. Это особенно удручает террориста, так как свое заключение он намеревался использовать для написания автобиографии.

Брейвик также пожаловался на нехватку общения - он сидит в одиночной камере (ранее норвежские власти обещали нанять ему специального сокамерника, но о том, что это случилось, не сообщали) и его социальная жизнь ограничивается пятиминутными диалогами с охранниками. Вместе с тем норвежца раздражает шум в тюрьме, издаваемый другими заключенными, и недружелюбное отношение сотрудников тюрьмы.

Кроме того, Брейвику не нравится, что ему запрещают носить свою одежду: когда террористу становится холодно, он вынужден надевать три слоя одежды. В быту его не устраивает также и необходимость бриться и чистить зубы под присмотром (из-за чего первой процедуре он подвергается лишь раз в неделю, а второй - раз в день) и звать охранников, когда он хочет переключить канал или выключить телевизор. Наконец, Брейвика раздражает, что ему постоянно приходится раздеваться для досмотра.

Agence France-Presse упоминает, что Брейвик также жалуется на холодный кофе, отсутствие увлажнителя воздуха, недостаточное количество масла, которое он может намазать на хлеб, и плохой вид из окна. В публикации на сайте Verdens Gang подобных данных нет.

В целом Брейвик назвал условия содержания в тюрьме "садистскими".

Норвежские власти никак не отреагировали на публикацию в Verdens Gang. Адвокат Брейвик, отмечает BBC News, подтвердил аутентичность письма.

Для Андерса Брейвика специально оборудовали три комнаты по 8 квадратных метро (спальня, кабинет и спортзал) в особо охраняемом крыле мужской тюрьмы Ila. Вся мебель в его камере сделана таким образом, чтобы норвежец не мог использовать ее для того, чтобы причинить вред себе или окружающим.

В июле 2011 года Брейвик взорвал здание правительства в Осло и расстрелял молодежный лагерь на острове Утойя. Его жертвами стали 77 человек. Суд признал террориста психически здоровым и приговорил к максимально возможному сроку наказания в Норвегии - 21 году тюрьмы. Если по истечении этого срока Брейвик все еще будет представлять опасность для общества, то его заключения продлят.