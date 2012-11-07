Уволенный журналист обвинил владельца Rzeczpospolita в клевете

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом польский журналист, который работал в Rzeczpospolita с 2007 года, сказал изданию polityka.pl

"Это заявление, используя язык прокуратуры с последней пресс-конференции, имеет по меньшей мере ряд неточностей, а по-человечески - лжи, не имеет ничего общего с реальностью", - заявил он.

45-летний журналист, который начал работать в польских медиа в начале девяностых годов, высказал мнение, что владелец газеты решил уволить его еще до того, как он предоставил объяснения по делу скандального материала.

Он заявил, что у него во время разговора с руководителями издательства было такое чувство, что его допрашивают, как во времена коммунистической Польши.

"По моему мнению, мы, собственно, сошли на уровень Беларуси. Там тоже есть независимые медиа. Формально там также нет цензуры", - сказал журналист, который среди прочего работал на польский журнал Wprost и общественное телевидение TVP.

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно об увольнении главного редактора одной из самых авторитетных в Польше газет Rzeczpospolita, автора скандальной статьи о якобы обнаруженных следах взрывчатки в Смоленске, а также еще двух работников редакции, ответственных за публикацию этого материала в прошлый вторник.

Владелец газеты Г.Хайдарович попросил прощения у читателей издания за этот материал и заявил, что проведенное расследование подтвердило, что его автор не имел документального подтверждения тезисов, которые изложил в своей статье.

"Журналисты, связанные с публикацией, не имели оснований для того, чтобы утверждать, что на обломках "туполева" найдены следы тротила и нитроглицерина", - говорится в заявлении наблюдательного совета компании Presspublica, являющейся владельцем Rzeczpospolita, и которой владеет Г.Хайдарович.

Справка УНИАН. Представители польской военной прокуратуры заявили, что материал издания не отвечает действительности, но признали в то же время обнаружение - как они это назвали - "высокоэнергетических материалов". Следователи убеждали, что это может быть взрывчатка, но также другие вещества, в том числе, будничного обихода.