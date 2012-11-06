Лукашенко говорит, что ОБСЕ никому не нужна

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

«Такая организация была бы нужна, если бы она придерживалась того, что декларировалось при ее создании. Вся ведь проблема в том, что в ОБСЕ были заинтересованы и Запад, и Америка тогда, когда им противостоял мощный Советский Союз. Сегодня им эта организация не нужна, а нам в силу того, что она не выполняет своих функций, она тоже сто лет не нужна», - заявил А.Лукашенко.

По его мнению, ОБСЕ сегодня «никакой безопасностью не занимается, сотрудничество у них нацелено на раздрай и на разлад».

«Это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Какое же это сотрудничество, если накануне выборов в Беларуси они приехали уже с готовым докладом, который они потом озвучили. Точно так было с Украиной. До этого уже были готовы эти болванки, как их называют. И ОБСЕ их озвучило, хотя, действительно, там (в Украине - УНИАН) был полный разгул демократии. Не знаю, что они ни делали в угоду ОБСЕ и Западу», - отметил Президент Беларуси.

Напомним, что в результате парламентских выборов в Беларуси 23 сентября в Палату представителей избрано 109 депутатов. По данным ЦИК Беларуси, участие в выборах приняло 74,61% избирателей, в том числе 26% - в досрочном голосовании. В одном из безальтернативных округов – Гомельско-Новобелицком № 36 – депутат избран не был, так как за него проголосовало менее 50% принявших участие в голосовании избирателей.

Представители миссии наблюдателей ОБСЕ не признали выборы в Беларуси свободными и демократичными.

В свою очередь миссия наблюдателей от СНГ заявила, что парламентские выборы в Беларуси были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, соответствовали общедемократическим нормам, были прозрачными и открытыми.