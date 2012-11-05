Сразу после выборов на Нью-Йорк обрушится новый ураган

Об этом сообщил Национальный метеорологический центр.

Шторм "Носистер" будет значительно меньшей силы, чем "Сэнди", однако будет представлять значительную угрозу, поскольку его порывы могут достигать 55 миль в час (около 70 километров в час), пишет РИА "Новости". Метеорологи призывают готовиться к очередному возможному затоплению прибрежной зоны, падению деревьев и обрыву линий электропередач.

"Носистер" принесет холод и, как ожидается, снег.

Горожан вновь призывают на этот случай запастить необходимым запасом продуктов и не покидать дома в среду, на следующий день после голосования на выборах президента США.