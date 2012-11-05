Сразу после выборов на Нью-Йорк обрушится новый ураган
20:20, 05 ноября 2012Мир
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Очередной шторм придет в не успевшие оправиться от урагана "Сэнди" Нью-Йорк и Нью-Джерси уже в среду.
Шторм "Носистер" придет на смену урагану ”Сэнди”
Об этом сообщил Национальный метеорологический центр.
Шторм "Носистер" будет значительно меньшей силы, чем "Сэнди", однако будет представлять значительную угрозу, поскольку его порывы могут достигать 55 миль в час (около 70 километров в час), пишет РИА "Новости". Метеорологи призывают готовиться к очередному возможному затоплению прибрежной зоны, падению деревьев и обрыву линий электропередач.
"Носистер" принесет холод и, как ожидается, снег.
Горожан вновь призывают на этот случай запастить необходимым запасом продуктов и не покидать дома в среду, на следующий день после голосования на выборах президента США.
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