В США наблюдателям от ОБСЕ запретили приближаться к участкам

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на влиятельное американское издание "Politico".

"В прошлый вторник Государственный секретарь Айовы Мэтт Шульц, как и Генеральный прокурор Техаса Грег Эббот прошлой неделе, пригрозил арестом наблюдателей за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если они нарушат закон штата и приблизятся более чем на 300 футов до входа на избирательный участок (в Техасе это расстояние составляет 100 футов - ред.) ", - говорится в публикации.

Одновременно "Politico" вспоминает о письме директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Янеш Ленарчич в адрес Государственного секретаря США Хиллари Клинтон, в котором европеец прямо написал: "Угроза уголовных санкций в отношении наблюдателей БДИПЧ / ОБСЕ неприемлемо. Соединенные Штаты как и все страны в ОБСЕ, взяли на себя обязательства приглашать наблюдателей БДИПЧ для наблюдения за выборами".

По информации издания, такое обращение не осталось незамеченным.

Официальный представитель Государственного департамента Виктория Нуланд заявила на прошлой неделе, что ОБСЕ заверила власти штата Техас и Государственный департамент в том, что наблюдатели будут уважать техасские законы.

"Насколько мне известно, Техас - единственный штат, который открыто обратился к ОБСЕ с просьбой предоставить гарантии того, что "вы будете придерживаться нашего избирательного законодательства". И они уже получили такие заверения", - сказала Нуланд.

Ситуация вызвала критические замечания со стороны американского истеблишмента. Газета Washington Post в редакционной статье пишет о том, что усилия господина Эббота и его последователей предоставляют пропагандистский подарок диктаторам и автократам по всему миру.

"Они могут сейчас приводить этот пример как свидетельство, что Соединенные Штаты не более открыты для избирательного наблюдения со стороны иностранцев, чем они сами. Не связывайтесь с Техасом - или с Беларусью!", - отмечает Washington Post.