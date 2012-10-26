Глава МИД Грузии: дипотношений с Россией не будет, пока она признает сепаратистов

В то же время, сказала она, и без восстановления дипломатических отношений диалог с Россией возможен, как это было при предыдущем правительстве Грузии, пишет Радио Свобода.

Панджикидзе еще раз подчеркнула, что внешнеполитические приоритеты Грузии по сравнению с временами предыдущего правительства не меняются: интеграция Грузии в ЕС и НАТО, усиление и углубление стратегического партнерства страны с США, добрые отношения с соседями и стремление начать диалог с Россией - или прямой, или при посредничестве международной сообщества.

Глава нового правительства Грузии Бидзина Иванишвили тоже не раз заявлял о неизменности европейского и евроатлантического курса его страны, но обещал одновременно улучшить отношения с Россией.