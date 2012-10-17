Саакашвили говорит, что Путин рано обрадовался победе «Грузинской мечты»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Саакашвили заявил сегодня, выступая на 21-ом Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе.

Президент Грузии отметил, что его российский коллега много комментировал результаты последних выборов в Грузии и выражал ими свое удовлетворение.

«Что я хотел бы сказать... возможно, его удовлетворение было преждевременным, потому что когда правительство меняется в результате демократических выборов, так это не может быть чем-то хорошим для того, кто устанавливает авторитарный режим», - сказал М.Саакашвили.

Его фраза вызвала аплодисменты в зале заседания Конгресса.

Вместе с тем грузинский Президент отметил, что для того, чтобы быть окончательно уверенным в том, что грузинская демократия развивается в правильном направлении, нужно пережить «еще пару демократических выборов».

М.Саакашвили объяснил это тем, что подчас люди, которые побеждают в честных выборах, «забывают об этом».

Как сообщал УНИАН, в результате парламентских выборов, которые состоялись 1 октября, победу одержала пророссийская коалиция “Грузинская мечта”, которая будет формировать новое правительство Грузии. Президент М.Саакашвили признал поражение своей партии на выборах.