Развозжаев отказался от явки с повинной и требует дело за похищение

Об этом в своем «Твиттере» сообщил его адвокат Марк Фейгин после посещения арестованного в СИЗО «Лефортово».

«Я вышел. Подготовлено заявление в Следственный комитет по статье 126 УК РФ о похищении человека. Все заявления Развозжаева после 18 октября дезавуированы», - сообщил М.Фейгин.

По его словам, физическое и моральное состояние его подзащитного в норме. «Леонид отметил, что после встречи со мной он стал чувствовать себя намного увереннее», - добавил защитник.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков. 21 октября Л.Развозжаев был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря. 20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.