Польша намерена упростить легализацию иностранцев

Среди прочего, планируется сократить перечень необходимых документов для получения соответствующего разрешения и увеличив строк действия выдаваемых "карт пребывания".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польское Министерство внутренних дел, отвечающее за дела иностранцев, подготовило соответствующий законопроект, который направлен для консультаций с общественностью.

"Увеличение срока действия разрешения на временное пребывание для иностранцев с 2 до 3 лет, одно разрешение на пребывание и работу в Польше или разрешение на временное пребывание на 2 года для иностранцев продолжающих учебу - это только некоторые из предлагаемых изменений", - отметила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, власти планируют отказаться от требования подавать документы на легализацию за 45 дней до окончания действия визы или другого разрешения, позволяющего находиться в стране, из-за чего часто иностранцы были вынуждены выезжать из Польши и снова получать визу.

Министерство также предлагает заменить требование предоставления договора об аренде или собственности жилья на декларацию иностранца, что у него есть где жить в Польше.

Кроме того, студенты-иностранцы после утверждения законопроекта смогут получать первое разрешение на пребывание в стране на 15 месяцев, а следующее - на 2 года вместо действующих сейчас 12-месячных разрешений.

Новый законопроект, поправки к которому представители общественных организаций смогут присылать в министерство в течение ближайших трех месяцев, также сокращает время на предоставление информации от специальных служб Администрации по делам иностранцев (UDSC), которая проверяет, не угрожает ли въезд определенного лица безопасности Польши.

Министерство предлагает сократить этот срок до 15 с действующих сейчас 30 дней.

В то же время власти планируют обязать иностранцев, желающих получить разрешение на постоянное пребывание в стране, выучить польский язык.

"Иностранцы должны знать польский язык на уровне, по крайней мере, A2. Эти способности будут подтверждаться государственным сертификатом или свидетельством об окончании соответствующей школы", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года Польша упростила предоставление польского гражданства, сделав возможным его получение практически всем иностранцам, проживающим легально в Польше не менее 8 лет.

По данным UDSC, на начало текущего года в 38-миллионной Польше легально проживали более 100 тысяч иностранцев, почти 30 тысяч из которых - были гражданами Украины.

Польские власти в первой половине текущего года также проводили акцию по легализации иностранцев, пребывающих в стране без необходимых документов, в рамках которой заявки на получение официального разрешения подали около 9,5 тыс человек, 2 тысячи из которых - украинцы.

Ранее представители ряда общественных организаций оценивали количество нелегальных мигрантов в Польше от 50 до 500 тыс человек.