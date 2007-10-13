Стадо диких слонов напало на индийский остров

В Индии около 100 диких слонов напали на расположенный в реке Брахмапутра остров, вызвав панику среди местных жителей, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Стадо взрослых слонов пришло в поселения около недели назад в поисках их заблудившихся детенышей. Животные в ярости разрушили десятки домов и вытоптали посевы. Чтобы отогнать слонов, местные жители разводят костры и поджигают фейерверки.

В результате причиненных животными разрушений, почти 50 семей были вынуждены временно переехать в здание местной школы. Всего на острове Маджули, площадь которого составляет 875 квадратных километров, проживают около 150 тысяч человек.