Монголия демонтировала главного Ленина и продает его за 287 долларов (фото)

Монумент, установленный 58 лет назад, был демонтирован и выставлен на аукцион.

За статую Вождя хотят 400 тысяч монгольских тугриков (287 долларов США).

Решение убрать памятник, установленный прямо в центре города, приняла новая демократическая власть страны, которая одержала победу на июньских парламентских выборах, пишет gazeta.ua со ссылкой на СМИ.

В результате выборов мэром Улан-Батора впервые стал представитель демократических сил Бат Уул, который и решил избавиться от памятника вождю мирового пролетариата. Комментируя решение о сносе, мэр заявил, что во времена правления Ленина и Сталина жертвами политических репрессий стали тысячи монголов

Местная демократическая администрация также вынашивает планы установить на освободившемся месте памятник жертвам массовых беспорядков в Улан-Баторе 2008 года, в результате которых погибли пять человек.