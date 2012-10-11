G20 хочет избавиться от влияния рейтинговых агентств на инвестрешения

Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам заседания Cовета финансовой стабильности в Токио.

"В ходе очередной встречи группы 20, которая состоится в начале ноября в Мехико, надо принять "дорожную карту" по уменьшению влияния рейтинговых агентств на инвестиционные решения", - цитирует Сторчака РИА "Новости".

До этого Совет планирует провести семинар в конце октября в Базеле с участием регуляторов, участников рынка и инвесторов, на котором будет обсуждаться проблема повышенного влияния международных рейтинговых агентств на рынок.

При этом Сторчак добавил, что пока реальной альтернативы рейтинговым агентствам нет, поскольку содержание профессиональной службы оценщиков дорого как для частных, так и для государственных финансовых институтов.