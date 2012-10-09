Нобелевскую премию по физике дали за изучение взаимодействия света и материи

Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщает РИА «Новости».

Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составляет в этом 2012 году 8 млн шведских крон (1,2 млн долларов США).

Церемония награждения названных сегодня лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

В среду, 10 октября, Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук представит имена обладателей награды в области химии.