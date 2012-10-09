Нобелевскую премию по физике дали за изучение взаимодействия света и материи
13:02, 09 октября 2012Мир
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Нобелевская премия по физике за 2012 год присуждена ученым Сержу Харошу и Дэвиду Уайнеланду за изучение взаимодействия света с материей.
Серж Харош и Дэвид Уайнленд получат 1,2 млн долларов,
фото Лента.ру
Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщает РИА «Новости».
Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составляет в этом 2012 году 8 млн шведских крон (1,2 млн долларов США).
Церемония награждения названных сегодня лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).
В среду, 10 октября, Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук представит имена обладателей награды в области химии.
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