Нобелевскую премию по физике дали за изучение взаимодействия света и материи

13:02, 09 октября 2012
Мир
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Нобелевская премия по физике за 2012 год присуждена ученым Сержу Харошу и Дэвиду Уайнеланду за изучение взаимодействия света с материей.

Серж Харош, Дэвид Уайнленд, фото Лента.ру

Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщает РИА «Новости».
Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составляет в этом 2012 году 8 млн шведских крон (1,2 млн долларов США).

Церемония награждения названных сегодня лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

В среду, 10 октября, Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук представит имена обладателей награды в области химии.

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