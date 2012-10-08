Нобелевскую премию по медицине присудили японцу и британцу

Как сообщает РИА «Новости», об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

С.Яманака и Д.Гердон несколько лет подряд назывались в числе основных кандидатов на высшую международную научную награду.

В этом году размер Нобелевской премии составляет 8 млн шведских крон, что примерно эквивалентно 1,2 млн долларов.