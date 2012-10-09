Новая власть Грузии пересмотрит закон «Об оккупированных териториях»

Об этом заявил кандидат в министры по делам реинтеграции, политолог Паата Закареишвили.

"Закон должен существовать, однако санкции необходимо свести к минимуму, так как мы должны максимально способствовать передвижению населения, грузов и иностранцев в зонах конфликта", - цитирует будущего министра Лента.ру.

Он сослался на то, что закон мешает, в частности, крестьянам, которые проживают в приграничном Гальском районе Абхазии (месте компактного проживания грузинского населения) и ходят в соседний район Грузии продавать орехи.

При этом Закареишвили, по информации агентства, отметил, что "факт оккупации территории Грузии не подлежит сомнению".

Закон об оккупированных территориях был принят в Грузии осенью 2008 года, после военного конфликта в Южной Осетии и официального признания этой республики (а также Абхазии) со стороны России. Документ определяет эти регионы как "оккупированные Россией" и устанавливает ряд ограничений. Они касаются, в частности, экономической деятельности в Абхазии и Южной Осетии, а также международного транспортного сообщения.

Закон также разрешает въезд в эти регионы только со стороны Грузии. Въезд со стороны России запрещен. В качестве наказаний за нарушение запрета предусмотрены штраф и тюремное заключение.