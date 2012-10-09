Новый президент Египта помиловал всех политзаключенных

Об этом сообщает euronews.





Как прогнозируется, это решение коснется нескольких тысяч человек, которые сейчас находятся в тюрьме или ожидают суда.

Так новый президент отмечает 100 дней своего президентства.

Помилование распространяется на всех арестованных с 25 января 2011 года (первый день революции) до конца июня этого года (дата вступления Мурси на должность). Имена помилованных должны обнародовать в течение месяца.

Единственным исключением из общего помилования будут те, кому предъявили обвинение в убийстве (бывшего президента Мубарака признали виновным в смерти протестующих).