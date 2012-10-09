Новый президент Египта помиловал всех политзаключенных
09:19, 09 октября 2012Мир
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Президент Египта Мухаммед Мурси амнистировал всех арестованных во время народного восстания прошлого года, которое привело к свержению Хосни Мубарака.
Мухаммед Мурси празднует 100 дней президентства
Об этом сообщает euronews.
Как прогнозируется, это решение коснется нескольких тысяч человек, которые сейчас находятся в тюрьме или ожидают суда.Так новый президент отмечает 100 дней своего президентства.
Помилование распространяется на всех арестованных с 25 января 2011 года (первый день революции) до конца июня этого года (дата вступления Мурси на должность). Имена помилованных должны обнародовать в течение месяца.
Единственным исключением из общего помилования будут те, кому предъявили обвинение в убийстве (бывшего президента Мубарака признали виновным в смерти протестующих).
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