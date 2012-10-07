Власти Филиппин после 40 лет вражды заключили перемирие с боевиками-исламистами
18:59, 07 октября 2012Мир
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Власти Филиппин и боевики-исламисты заключили перемирие, призванное положить конец противостоянию, которое длится почти 40 лет.
О перемирии сообщил Бенигно Акино
Как передает РИА «Новости», об этом заявил президент страны Бенигно Акино.
По данным агентства Рейтер, условия перемирия предусматривают создание до 2016 года (окончание мандата нынешнего главы государства) автономии на юге страны, где преимущественно действуют боевики.
Как отмечается в сообщении, за десятки лет жертвами исламистов в преимущественно католической стране стали более 100 тысяч человек.
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