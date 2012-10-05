Новая власть в Грузии не намерена возвращаться в СНГ

"Европейская интеграция Грузии остается нашей главной, неизменной и одной из самой важных целей на данный момент, заявление президента Белоруссии - несерьезное и абсурдное", - сказала Майя Панджикидзе РИА "Новости".

По ее словам, этот вопрос не обсуждался и на встречах с представителями коалиции, так как он "не стоит внимания и комментариев".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен инициировать возвращение Грузии в число стран-участниц СНГ. Он рассчитывает, что саммит СНГ в следующем году состоится в Минске, поэтому будет "всячески инициировать возвращение Грузии в СНГ".

О выходе Грузии из состава СНГ Саакашвили заявил после военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Инициативу президента 14 августа поддержал грузинский парламент, а 18 августа МИД Грузии известил исполнительный комитет СНГ о выходе страны из Содружества.