Лукашенко грозится вернуть Грузию в СНГ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.Лукашенко заявил сегодня.

«Мне кажется, в следующем году Саммит СНГ, скорее всего, пройдет в Минске. Это будет уже моя функция, если Минск станет местом проведения саммита, я буду всячески инициировать возвращение Грузии в Содружество Независимых Государств», - сказал А. Лукашенко.

Он считает, что это будет небольшая нагрузка для грузинских политиков.

«Я убежден, что если бы даже победила партия Саакашвили, то Михаил Саакашвили был бы членом СНГ в будущем году. И в этом направлении Беларусь будет работать. Мы не должны потерять Грузию», - подчеркнул А.Лукашенко.

Справка УНИАН. Грузия прекратила свое членство в Содружестве Независимых Государств во время войны с Россией в августе 2008.