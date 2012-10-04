Лукашенко грозится вернуть Грузию в СНГ
14:37, 04 октября 2012Мир
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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен инициировать процесс возвращения Грузии в состав СНГ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.Лукашенко заявил сегодня.
Лукашенко говорит, что даже при победе Саакашвили Грузия бы вернулась в СНГ
«Мне кажется, в следующем году Саммит СНГ, скорее всего, пройдет в Минске. Это будет уже моя функция, если Минск станет местом проведения саммита, я буду всячески инициировать возвращение Грузии в Содружество Независимых Государств», - сказал А. Лукашенко.
Он считает, что это будет небольшая нагрузка для грузинских политиков.
«Я убежден, что если бы даже победила партия Саакашвили, то Михаил Саакашвили был бы членом СНГ в будущем году. И в этом направлении Беларусь будет работать. Мы не должны потерять Грузию», - подчеркнул А.Лукашенко.
Справка УНИАН. Грузия прекратила свое членство в Содружестве Независимых Государств во время войны с Россией в августе 2008.
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