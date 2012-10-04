Казахстан ратифицировал соглашение о ЗСТ СНГ c ограничениями для Украины

Целью договора является формирование условий для свободного продвижения товаров между странами СНГ и совершенствование правовой базы межгосударственных отношений с учетом принципов ВТО, следует из заключения комитета по экономическому развитию и предпринимательству палаты

"Положения договора определяют беспошлинную торговлю практически всеми товарами, за исключением их отдельных видов. Так, будут применяться пошлины в отношении импорта из Украины белого сахара и водки", - говорится в пояснительной записке профильного комитета сената, распространенной на пленарном заседании в четверг, - пишет РИА "Новости".

Кроме того, договор закрепит право Казахстана применять экспортные пошлины на отдельные виды товаров, в числе которых нефтепродукты, лом черных и цветных металлов, семена рапса и подсолнечника, природный газ и прочие газы, а также ряд других.

Договор, подписанный в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года восемью странами - Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Украиной, разработан для завершения введения полномасштабного режима свободной торговли, предусмотренного в качестве приоритетного направления Концепции дальнейшего развития СНГ.

Закон о ратификации направляется на подпись президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Документ будет считаться вступившим в силу после подписания его президентом и публикации в официальных СМИ.