В Грузии обе стороны заявляют о своей победе

Об этом заявил ее лидер Бидзина Иванишвили после публикации данных экзит-полов, которые свидетельствуют об уверенной победе "Грузинской мечты", по крайней мере, в выборах по партийным спискам. Иванишвили утверждает, что оппозиция одерживает победу и в большинстве мажоритарных округов.

Выступая перед тысячами своих сторонников, которые собрались вечером в понедельник в центре Тбилиси, Иванишвили поздравил их с победой.

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Между тем сторонники президента Саакашвили объявили о своей победе в мажоритарных округах: "По нашим данным, мы победили в 53 (из 73. - УНИАН) мажоритарных округах, и, как видно, в новом парламенте у нас будет твердое большинство", - заявила пресс-спикер партии «Единое национальное движение» Чиора Тактакишвили.

По ее словам, согласно экзит-полам, по пропорциональной системе результаты сравнительно одинаковы, хотя за пределами Тбилиси лидирует ЕНД.

По ее словам, 32 процента избирателей отказались от участия в экзит-поле. Тактакишвили отметила, что «националы» подождут результатов Центральной избирательной комиссии Грузии.