Саакашвили признал победу оппозиции на выборах по партийным спискам

Об этом сообщают РИА «Новости».

"Мы должны научиться работать вместе, несмотря на напряженную предвыборную кампанию", - сказал Саакашвили, выступая по телеканалу "Рустави-2".

Он назвал выборную кампанию не только напряженной, но и "эмоциональной" и "немного грязной". При этом глава государства отметил, что передача полномочий новому парламенту должна пройти цивилизованно.

"Я как президент являются гарантом того, что передача полномочий новому парламенту осуществится безболезненно в рамках конституции и демократии", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что по партийным спискам оппозиция побеждает за счет избирателей в Тбилиси.

Выборы в парламент проходили в понедельник. Из 150 депутатов 77 избирались по пропорциональной системе, 73 - по мажоритарным округам.

Прошедшее голосование, в ходе которого на четырехлетний срок избирались 150 народных представителей, вызывает особый интерес, так как уже в следующем году, после выборов президента, в стране изменится общественно-политический строй, при котором парламент и правительство, в частности премьер, получат значительно больше полномочий.