Саакашвили признал победу оппозиции на выборах по партийным спискам

20:38, 01 октября 2012
Мир
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Президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах в грузинский парламент по партийным спискам, но заявил, что правящая партия лидирует по одномандатным округам.

Михаил Саакашвили назвал камапнию

Об этом сообщают РИА «Новости».

"Мы должны научиться работать вместе, несмотря на напряженную предвыборную кампанию", - сказал Саакашвили, выступая по телеканалу "Рустави-2".

Он назвал выборную кампанию не только напряженной, но и "эмоциональной" и "немного грязной". При этом глава государства отметил, что передача полномочий новому парламенту должна пройти цивилизованно.

"Я как президент являются гарантом того, что передача полномочий новому парламенту осуществится безболезненно в рамках конституции и демократии", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что по партийным спискам оппозиция побеждает за счет избирателей в Тбилиси.

Выборы в парламент проходили в понедельник. Из 150 депутатов 77 избирались по пропорциональной системе, 73 - по мажоритарным округам.

Прошедшее голосование, в ходе которого на четырехлетний срок избирались 150 народных представителей, вызывает особый интерес, так как уже в следующем году, после выборов президента, в стране изменится общественно-политический строй, при котором парламент и правительство, в частности премьер, получат значительно больше полномочий.

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