Рассмотрение жалобы Pussy Riot перенесли на 10 октября

Московский городской суд перенес на 10 октября рассмотрение кассационной жалобы на приговор участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным судом первой инстанции к двум годам колонии общего режима за акцию в храме Христа Спасителя.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение судья вынесла в связи с ходатайством одной из участниц группы Екатерины Самуцевич о замене своего адвоката Виолетты Волковой. По словам Е.Самуцевич, у нее с адвокатом разошлись позиции по делу.

Мосгорсуд удовлетворил это ходатайство и, чтобы дать возможность обвиняемой привлечь к делу нового адвоката, перенес рассмотрение дела на десять дней.

Адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов продолжат защищать двух других девушек.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды.

Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.