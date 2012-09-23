В Беларуси парламентские выборы признали состоявшимися

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Она напомнила, что явка половины всех избирателей, внесенных в списки, позволяет признать выборы состоявшимися в первом туре. Согласно белорусскому законодательству, для признания выборов состоявшимися в первом туре на участки для голосования должны прийти более 50% граждан, внесенных в списки избирателей.

«По данным на 14.00 в Брестской области проголосовали 45,7% избирателей, в Витебской - 57,1%, в Гомельской - 56,5%, в Гродненской - 47,9%, в Минской - 51,4%, в Могилевской - 54,8%, в городе Минске - 39,7%, за рубежом - 40,1%», - сообщила Л. Ермошина.

Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Для проведения выборов создано 110 избирательных округов, соответствующих количественному составу нижней палаты парламента. Средняя численность одного избирательного округа – 64.597 человек.

Для голосования сформировано 6 тысяч 301 избирательный участок в Беларуси и 43 за границей. Зарубежные участки созданы в Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Германии, Израиле, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии и Японии.

В парламент баллотируются 293 кандидата, что на 30 человек больше по сравнению с парламентскими выборами 2008 года.

За ходом голосования ведется активное международное и национальное наблюдение.

На 20 сентября ЦИК зарегистрировал 762 международных наблюдателя. Наиболее массовыми являются миссии международных наблюдателей от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. От этих организаций аккредитовано, соответственно, 347 и 261 наблюдателей.

Центризбирком отмечает, что выборная кампания проходит в целом спокойно, официальных жалоб ни от наблюдателей, ни от избирателей в ЦИК не поступало.

По информации ЦИК, за пять дней досрочного голосования своим избирательным правом воспользовались 25,9% граждан.