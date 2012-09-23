В Беларуси парламентские выборы признали состоявшимися
В Беларуси более 50% избирателей проголосовало на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания пятого созыва по состоянию на 14.00.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
Она напомнила, что явка половины всех избирателей, внесенных в списки, позволяет признать выборы состоявшимися в первом туре. Согласно белорусскому законодательству, для признания выборов состоявшимися в первом туре на участки для голосования должны прийти более 50% граждан, внесенных в списки избирателей.
«По данным на 14.00 в Брестской области проголосовали 45,7% избирателей, в Витебской - 57,1%, в Гомельской - 56,5%, в Гродненской - 47,9%, в Минской - 51,4%, в Могилевской - 54,8%, в городе Минске - 39,7%, за рубежом - 40,1%», - сообщила Л. Ермошина.
Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.
Для проведения выборов создано 110 избирательных округов, соответствующих количественному составу нижней палаты парламента. Средняя численность одного избирательного округа – 64.597 человек.
Для голосования сформировано 6 тысяч 301 избирательный участок в Беларуси и 43 за границей. Зарубежные участки созданы в Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Германии, Израиле, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии и Японии.
В парламент баллотируются 293 кандидата, что на 30 человек больше по сравнению с парламентскими выборами 2008 года.
За ходом голосования ведется активное международное и национальное наблюдение.
На 20 сентября ЦИК зарегистрировал 762 международных наблюдателя. Наиболее массовыми являются миссии международных наблюдателей от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. От этих организаций аккредитовано, соответственно, 347 и 261 наблюдателей.
Центризбирком отмечает, что выборная кампания проходит в целом спокойно, официальных жалоб ни от наблюдателей, ни от избирателей в ЦИК не поступало.
По информации ЦИК, за пять дней досрочного голосования своим избирательным правом воспользовались 25,9% граждан.