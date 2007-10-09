В Колумбии пропал самолет с 18 пассажирами

В центральной части Колумбии пропал самолет с 18 пассажирами на борту.

По данным источников в местном управлении гражданской авиации, машина исчезла с экранов радаров во время перелета из столицы департамента Мета Вильявисенсио в населенный пункт Ла-Урибе.

Известно, что 15 из находившихся в самолете человек являются военнослужащими колумбийской армии. Министерство обороны страны пока никак не комментирует происшествие, отмечает ИТАР-ТАСС.

Местность, над которой пропал самолет, до недавнего времени характеризовалась высоким уровнем активности левых экстремистов из так называемых Революционных вооруженных сил Колумбии.

Поисковые мероприятия, начатые местными властями по факту исчезновения самолета, пока не принесли никаких результатов. Поиски воздушного судна продолжаются.